L' asta della matita di Hitler prosegue nonostante le proteste

(Di mercoledì 31 maggio 2023)le fortil'di unaportamine placcata in argento che si presume sia appartenuta ad Adolf. L'oggetto è stato messo in vendita per il 6 giugno prossimo ...

Non è stata ascoltata la richiesta di annullare l'avanzata dal presidente dell'Associazione ebraica europea, il rabbino Menachem Margolin, secondo cui si tratta di un commercio di articoli "...L'opera appartiene a una serie unica di cinque trittici di ritratti di Dyer che Bacon realizzò tra il 1963 e il 1969, all'apicesua carriera. L'opera d'arte è stata venduta all'nel maggio ...Tra i crediti riportati, invero, risultano residui attivi per Euro 6.283.000 ('pubblica') ...di un immobile (l'ex Procura di via Rafastia) ad oggi ancora sottoposto a vincolo da parte...

Temple of Wings. L'eclettismo dei Getty torna in asta da Christie's ArtsLife

(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Prosegue nonostante le forti proteste l'asta di una matita portamine placcata in argento che si presume sia appartenuta ad Adolf Hitler. L'oggetto è stato messo in vendita ...L’interesse dei Galdieri per le aste era emerso gia’ in una intercettazione ambientale del novembre del 2018 nella casa del presunto capoclan Pasquale, detto o milord (che ricordiamo pero’ non e’ a pr ...