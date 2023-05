‘Nazionalità’ al posto di ‘razza’ negli atti della Pubblica Amministrazione

Qui, all'uomo diindiana, è stato diagnosticato un importante trauma cranico commotivo ... intervenuta anche suldell'incidente per i rilievi.È un 60enne diitaliana l'uomo arrestato dalla polizia nei pressi del terminal bus di Pescara con l'... Sulsono così intervenuti immediatamente gli agenti della squadra volante che, ...Per quanto riguarda ladei migranti giunti in Itala al primocome Paese d'origine c'è la Costa d'Avorio (7.380). Seguono poi la Guinea (5.596), l'Egitto (5.409), il Bangladesh (4.

La bandiera del Vaticano diffusa da Wikipedia è sbagliata WIRED Italia