Tennis | Wta Swiatek guida il ranking | Bronzetti rientra nella top 100

(Di lunedì 29 maggio 2023) La polacca sempre in testa, l'azzurra risale al 65° posto dopo la vittoria a Rabat ROMA - I WTA 250 di Strasburgo e Rabat non hanno determinato alcuna variazione nell'elite mondiale. Are la top ...

La polacca sempre in testa, l'azzurra risale al 65° posto dopo la vittoria a Rabat ROMA - I250 di Strasburgo e Rabat non hanno determinato alcuna variazione nell'elite mondiale. A guidare la top ten del ranking è sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 1.399 punti ...Ranking AtpÈ iniziato ufficialmente il Roland Garros 2023, secondo e tanto atteso torneo del Grande Slam della stagione. Manca il campione in carica e re della terra battuta Rafael Nadal ma sono in tanti a ...... ovvero quell'Elina Svitolina che pochi giorni fa è già tornata a vincere un titolo250 ... Poi, ovviamente, l'astro nascente delfrancese è reduce dal primo trofeo ATP e le aspettative nei ...

La WTA e le domande che nessuno si vuole porre Ubitennis

La polacca sempre in testa, l'azzurra risale al 65° posto dopo la vittoria a Rabat ROMA (ITALPRESS) - I WTA 250 di Strasburgo e Rabat non ...Camila Giorgi ha parlato in conferenza stampa dopo aver battuto Alize Cornet al Roland Garros: "Sono molto soddisfatta del match ma sono soprattutto di essere a Parigi: questo torneo mi piace particol ...