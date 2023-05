Roland Garros 2023 | Marco Cecchinato eliminato al primo turno | l’italiano perde in tre set contro Van Assche

(Di lunedì 29 maggio 2023) Niente da fare peraldel. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia,(n.72 del ranking) non entra mai realmente in partita e si arrende al giovane francese Luca Van(n.82 al mondo) con un netto 6-1 6-1 6-3 in due ore di gioco. Al prossimoil transalpino sfiderà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie n.29). I primi turni di servizio sono molto combattuti e a uscirne meglio è Van, che conquista il break che vale il 2-1 alla quarta occasione buona. Il francese prende forza da questo allungo e sulle ali dell’entusiasmo tira dritto fino al netto 6-1 in 41 minuti. Il secondo set comincia con tre giochi abbastanza ...

In tre partite di qualificazioni, Giulio Zeppieri ha perso solamente 17 game. Il classe 2001 di Roma arriva carico all'appuntamento con il primo turno del, che sarà la seconda partita in un main draw Slam dopo quella dell'anno scorso sempre a Parigi, in cui arrivò la sconfitta in tre set contro Hubi Hurkacz. Dodici mesi fa Zeppieri era ...Martina Trevisan saluta subito il, Elisabetta Cocciaretto firma l'impresa di giornata . La toscana, testa di serie numero 26 nel torneo e che difendeva la semifinale raggiunta un anno fa, è stata sconfitta da Elina ...Elisabetta Cocciaretto batte Kvitova in due set, 6 - 3 6 - 4, nel match valido per il primo turno del2023. Vittoria di prestigio per l'azzurra, che non solo fa fuori la testa di serie numero 10, non nelle migliori condizioni fisiche e alla seconda partita su terra della stagione, ma ...

