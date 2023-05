La sòla delle egemonie culturali 1 | parziale elenco di chi non si è fatto arruolare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Raccontare la storia della cultura, dell’arte e della letteratura come guerra per un’egemonia politica è fuorviante

Pollice alzato per il Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente voluto dal governo Meloni: "Confindustria è sempre stata a favoreinfrastrutture, siamo quindi favorevoli al ponte sullo Stretto ...Al termine della seconda guerra mondiale era unazone più distrutte e povere, adesso è unaaree più dinamiche dell'intero Paese". Una Romagna che non viene lasciata sola come conferma il ...E allora, preso atto dello statocose i migranti arrivano ma l'Europa no bisogna varare subito un'opera geniale, che deve essere assolutamente finanziata dalla Ue prima che gli altri Paesi ...