Keanu Reeves versione rockstar | sul palco coi Dogstar dopo 20 anni VIDEO

(Di lunedì 29 maggio 2023) La prima performance live in vent'dicon la sua rock band, i, ha infiamato i fan del BottleRock Napa Valley.ha riunito la sua vecchia rock band, i, per esibirsi per la prima volta live20al festival BottleRock Napa Valley. La star di John Wick ha suonato il basso con il gruppo per la prima volta in pubblicoun bel tempo, accendendo l'entusiasmo dei fan Il suo compagno di band Robert Mailhouse ha dato al divo alcuni consigli prima di esibirsi di fronte a una folla dal vivo. "Era semplicemente super positivo. Ci siamo detti, 'Ascolta la musica. Basta essere presenti nella canzone, e tutto andrà liscio'", ha detto al San Francisco Chronicle. …

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Dogstar sono tornati. Sabato scorso, dopo circa vent'anni di assenza dalla scena musicale,è tornato a suonare con la sua band al festival BottleRock di Napa Valley. Un'occasione incredibile per gli appassionati del genere alternative rock, che hanno potuto finalmente ascoltare ...Di nuovo insieme grazie al whisky.e Sofia Coppola sono i protagonisti di uno spot per il whisky giapponese House of Suntory, realizzato per i 100 anni dell'azienda. Per la fine dell'anno, invece, sarà pronto anche un ...A metà maggio avevano annunciato il loro ritorno dopo oltre 20 anni. E questo week end la band Nineties di, i Dogstar, è tornata e esibirsi dal vivo al BottleRock Festival nella Napa Valley, in California. Il gruppo ha suonato pezzi dai due album in studio, Our Little Visionary del 1996 e ...

Keanu Reeves e la sua ex Sofia Coppola di nuovo insieme. Ma solo per un whisky AMICA - La rivista moda donna

In una riunione con gli azionisti (via Comicbook ), Joe Drake di Lionsgate ha affermato di star continuando a parlare con alcuni studi per delle idee per un gioco di John Wick. Il CEO Jon Feltheimer, ...In attesa di tornare sul set per il quinto capitolo della saga di John Wick, l’attore si dedica alla sua passione per la musica I Dogstar sono tornati. Sabato scorso, dopo circa vent’anni di assenza d ...