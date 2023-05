Italia | tra sorprese e ritorni | i convocati di Mancini per la Nations League

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per la seconda volta dalla nascita della competizione, l’disputerà le Final Four di, con la semifinale contro la Spagna in programma il prossimo 15 giugno nei Paesi Bassi, re match della prima edizione quando le Furie Rosse si imposero per 2-1. Sono 26 i calciatori scelti dal Ct Robertoper il raduno che inizierà già al termine dell’ultima giornata di Serie A che si chiuderà domenica 4 giugno. Non mancano lee i grandi, senza contare i grandi assenti, soprattutto in casa Inter in vista della finale di Championscontro il Manchester City e in casa Fiorentina, a causa dell’ultimo matto di Conferencecontro un’altra inglese, il West Ham in programma il 7 giugno. Federico Baschirotto, ...