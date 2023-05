AEW | MJF sembra essere uscito malconcio da Double Or Nothing | problema al braccio sinistro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ieri notte aOr, MJF ha difeso il suo AEW World Title contro Darby Allin, Sammy Guevara e Jungle Boy. I c.d. 4 Pillars della federazione di Tony Khan hanno dato vita ad un match di grande ritmo e intensità. Alla fine a prevalere è stato il campione grazie anche alla sua astuzia. MJF, tuttavia, èun po’dall’incontro riportando unad un, così come è parso evidente durante la conferenza stampa post evento. Infortunio alMJF si è presentato alla conferenza stampa postOrcon ilvisibilmente fasciato. Ilè occorso duante il match e, in particolare, nel momento in cui il campione ha ...

AEW: MJF subisce un infortunio a Double or Nothing Spazio Wrestling

AEW: Fight Forever torna a mostrarsi grazie a un gameplay trailer che simula un match per il titolo di campione tra i 4 Pillars.Double or Nothing ha regalato dei grandissimi match ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), uno dei match più importanti dello show, era quello valido per il titolo mondiale. MJF dopo un match ricco d ...