Le contestazioni di chi vuole estinguersi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag – Impossibile non commentare ulteriormente le scene vergognose viste ieri, circa leal ministro per la Famiglia Eugenia Roccella durante gli Stati generali della natalità. Non tanto nel senso di una ulteriore e ormai futile ulteriore critica verso i sedicenti “giovani democratici”, quanto nella constatazione di un fatto incontrovertibile: la volontà di questa società di. Non pronunciata magari, magari lasciata sotto traccia, spesso neanche consapevole, ma difficilmente ignorabile. Ledell’estinzione nel caso Roccella Chi esprime il “decido io” già criticato ieri, sostanzialmente, si lascia completamente coinvolgere dal tema di una volontà individuale che nessuno contesta, imponendosi a tutti i costi di non recepire neanche il dato sociale di per sé. Ovvero, il fatto che ci stiamo ...

