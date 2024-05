Le fiere aretine

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 10 maggio 2024) Era il 1955, ero un giovane scolaro, ancora non alla media Cesalpino che era all’ ultimo piano del Convitto Nazionale, sopra il Liceo Scientifico, con una stufa Necchi di coccio a tre piani, che in inverno dovevamo ricaricare a legna, ricaricare, in quanto la trovavamo la mattina accesa per mano dei custodi. Le vacanze duravano fino al 4 Ottobre e nei giorni precedenti del mercato del mestolo in Sant’Agostino vi erano quasi in concomitanza le “” duravano quasi due settimane si svolgevano nei locali dell’elementari e Magistrali a Porta Buia e nei cortili a lato, dove poi fu costruita la nuova Scuola Media Andrea Cesalpino. Vi era proprio un ingresso con tettoia e regolare biglietto per l’ ingresso. Nei locali delle Magistrali vi erano le prime macchine della Gori e Zucchi e alcuni tipi di produzione di catename “in rame”, poi alcuni modelli ...