(Di venerdì 10 maggio 2024) Il confronto con i candidati delle Europee in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘L’che Merita’. La libertà è partecipazione" "Altissimiper la prima diretta della nuova trasmissionedi, trasmessa mercoledì in streaming sulle pagine social del Movimento. Manca pochissimo alle elezioni europee e i cittadini sono ancora troppo poco

Franco Daniel Muratore, ingegnere 37enne, vive all’estero da dieci anni. Dopo una parentesi in Qatar, dal 2017 abita in Australia, dove ha messo su famiglia con una collega Italia na conosciuta ai tempi dell’Università. Lavora a Perth per una ...

Meritocrazia Italia: vetta di ascolti per ‘Direzione Europa’ - meritocrazia italia: vetta di ascolti per ‘Direzione Europa’ - Il confronto con i candidati delle Europee in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘L’italia che Merita’. La libertà è partecipazione' ...

Altissimo seguito anche per il secondo incontro di ‘Direzione Europa’, Meritocrazia Italia sempre dalla parte del libero confronto - Altissimo seguito anche per il secondo incontro di ‘Direzione Europa’, meritocrazia italia sempre dalla parte del libero confronto - Prosegue l’impegno di meritocrazia italia nella promozione del libero confronto in vista delle prossime elezioni europee ...

Meritocrazia Italia: Decreto Valditara - meritocrazia italia: Decreto Valditara - Approvato in e già passato in valutazione alla Camera, il disegno di legge Valditara torna a far discutere. Se, da un lato, si avverte un forte entusiasmo, dall’altro non mancano voci dissonanti che a ...