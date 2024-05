(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Ancora una voltaè scelta dal cinema. E’ la volta de “Gli imprevisti”,diretto a quattro mani da Albertoe Alessandroanche attore insieme a Alessandro Paci, Emanuela Tittocchia, Chiara Sani, Graziano Salvadori, Bruno Santini e la partecipazione straordinaria di Alvaro Vitali. I luoghi delle riprese scelti dalla produzionealex e Artistsono Firenze, Sesto Fiorentino, Figline Valdarno e appunto. Proprio nei prossimi giorni l’intero cast arriverà in città per ambientare alcune sequenze; al centro commerciale Parco-Omnia Center e nella sala consiliare messa a disposizione dall’amministrazione comunale, dove sarà ricostruita un’aula di tribunale. Poi la troupe si ...

Ciak a Prato per il nuovo film di Cavallini e Ingrà - Ciak a Prato per il nuovo film di cavallini e Ingrà - Prato, 10 maggio 2024 – Ancora una volta Prato è scelta dal cinema. E’ la volta de “Gli imprevisti”, film diretto a quattro mani da Alberto cavallini e Alessandro Ingrà anche attore insieme a ...

Bellaria Film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies - Bellaria film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies - “Il futuro è un mare antico” – così recita il claim della 42esima edizione del Bellaria film Festival (dall’8 al 12 maggio nell’omonima cittadina in provincia di Rimini), per un continuo sporgersi ...

Bellaria Film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies. Vota il tuo film preferito - Bellaria film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies. Vota il tuo film preferito - Dall’8 al 12 maggio due sezioni saranno disponibili per gli spettatori online. Le opere della Sezione Gabbiano si contenderanno il Premio MYmovies. VAI AI film I SCOPRI MYMOVIES ONE.