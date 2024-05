Unipol - l' utile a 363 milioni col contributo delle banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha chiuso il primo trimestre dell'anno con uncontabile di 242di euro, in crescita del 7% sullo stesso periodo del 2023. Il risultato sale a 363, in miglioramento del 27,8%, se viene ricalcolato includendo ilpartecipazioni bancarie in Bper e Popolare di Sondrio, alla luce dei risultati trimestrali approvati nei giorni scorsi dai due istituti, consolidati a patrimonio netto. La raccolta a parità di perimetro, si legge in una nota, è salita del 9,8% a 4,2 miliardi. Alla crescita del ramo danni, in progresso dell'8,7% a 2,28 miliardi, ha contribuito sia il comparto auto (+11,2% a 1.062) che il non auto (+6,6% a 1.218), con lo sviluppo significativo di Unisalute (+23,1%). Il combined ratio, ...