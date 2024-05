Pavia , 4 maggio 2024 – È già tornato in libertà, per la sospensione condizionale della pena, dopo aver patteggiato la condanna a un anno e 10 mesi più 600 euro di sanzione accessoria. Oggi in tribunale è stato convalidato l'arresto scattato verso ...

Corpo trascinato in strada a Pavia, non è stato l’amico a ucciderlo: autopsia conferma morte per infezione - Corpo trascinato in strada a pavia, non è stato l’amico a ucciderlo: autopsia conferma morte per infezione - Svolta nell'omicidio a pavia: Julio Antonio Rosario Santos non è stato ucciso dall'amico, ma da un'infezione. L'esito dell'autopsia ...

Alla scoperta di una Pavia medievale inedita: da sabato la mostra al Museo Diocesano - Alla scoperta di una pavia medievale inedita: da sabato la mostra al Museo Diocesano - pavia. È la cripta bramantesca della cattedrale di pavia ad accogliere, da sabato 11 al 26 maggio, la mostra Una pavia medievale inedita. Chiesa e città tra XI e XV secolo, promossa dalla Diocesi di ...

Trascinato in strada mentre era vivo: Antony lasciato morire sul marciapiede - Trascinato in strada mentre era vivo: Antony lasciato morire sul marciapiede - pavia. Quando è stato trascinato fuori casa Julio Antonio Rosario Santos, da tutti conosciuto come Antony, era ancora vivo. Il 36enne dominicano sarebbe quindi morto sul marciapiede di viale Cremona ...