Paladina dei diritti delle donne - ma anche icona della moda conturbante dopo i 50 Con una certa predilezione per le gonne midi e le it-shoes vincent - dai cuissardes alle Mary Jane fino alle pumps in vernice

(Di venerdì 10 maggio 2024) Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé per il suo discorso a Capitol Hill sul tabùmenopausa. Una nuova medaglia sul pettostar battagliera HBerry, sempre impegnata per i. Mamusa indiscussa dell’arte di essere seducenti a qualsiasi età. HBerry,di stile ...

(Adnkronos) – In Iran è stato condannato a morte il rapper Toomaj Salehi. "Purtroppo la Prima Sezione del Tribunale rivoluzionario di Isfahan gli ha inflitto una condanna alla pena di morte – ha denunciato l'avvocato Mostafa Nili, come riferisce ...

Manahel al-Otaibi , giovane attivista per i diritti delle donne in Arabia Saudita , è stata condannata a 11 anni di carcere dopo essere stata arrestata – nel novembre 2022 – per il suo abbigliamento e il suo sostegno ai diritti delle donne , che il ...

In libreria la candidata Moretti: "Le nuove sfide su esteri e sanità" - In libreria la candidata Moretti: "Le nuove sfide su esteri e sanità" - Il libro "La vita rivoluzionaria di una donna comune" di Alessandra Moretti promuove l'importanza delle donne comuni e giovani nel difendere i diritti e la solidarietà internazionale. Il dibattito al ...

Il corpo della donna è vita, alla Camera dei Deputati un convegno per la promozione della parità di genere - Il corpo della donna è vita, alla Camera dei Deputati un convegno per la promozione della parità di genere - Il convegno "Il corpo della donna è vita" e la presentazione del libro "diritti distorti. Prontuario per una parità di genere& ...

Aborto: Schlein, ‘premier donna non si batte per i diritti di tutte le altre’ - Aborto: Schlein, ‘premier donna non si batte per i diritti di tutte le altre’ - (Adnkronos) – “Non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte ogni giorno per i diritti di tutte le donne a partire da quello dell’aborto da chi fa entrare le associazione ...