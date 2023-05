Turchia | oggi il ballottaggio | l’appello di Erdogan | la promessa di Kilicdaroglu

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente in carica, Recep Tayyip, ha lanciato ieri un ultimo appello ai suoi elettori a recarsi in massa alle urne, giorno delpresidenziale in, chiedendo “una grande vittoria”. In un tweet,, che sfida il candidato dell’opposizione Kemal, ha esortato a “iniziare il secolo dellacon i nostri voti”. Secondo quanto riferito dall’agenzia Anadolu, i seggi resteranno aperti dalle 8 alle 17. Sono oltre 60 milioni i potenziali elettori, mentre il Consiglio elettorale supremo ha riferito che quasi 1,9 milioni di turchi hanno già votato all’estero. Un funambolo che cammina sul filo del rasoio senza percezione del rischio. L’azione politica di Recep Tayyipè sempre stata ...

l'area verde è sopravvissuta e rimane il simbolo di chi vorrebbe unadiversa, più vicina all'Europa, più liberale e democratica. Qui sorgono diverse moschee e il celebre Marmara Hotel. E ...Anche nella progressista Istanbul lo stato si è mosso per favorire il presidente e danneggiare il candidato delle opposizioni, ...

