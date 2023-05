Piazza della Loggia | Mattarella | Il Paese ha un debito di riconoscenza verso Brescia

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - "Nel giorno dell'anniversario"strage di"i sentimenti di vicinanza e solidarietà si rivolgono in primo luogo ai familiari e ai discendenti di coloro che persero la vita, ai loro amici e compagni di lavoro. Alla comunitàna. Ilha undila Citta' di, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all'eversione". Questo il ricordo del presidenteRepubblica, Sergio, in occasione dell'anniversariostrage di. Il capo dello Stato ha poi spiegato che: "Otto persone uccise. Oltre cento ferite. La ...

L'episodio è accaduto ieri intorno alle 19,30 in via Fratelli Castiglioni, nei pressi diGae ... e stanno "vagliando le immagini di videosorveglianzazona - si legge in una nota - ...Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi didel Gesù, centro storicocittà. Tra i due ragazzi è scoppiata una lite, per motivi ...... segno dei rapporti di stima e rispetto tra coloro che il prossimo 29 e il 30 luglio scenderanno inMaggiore in occasione27edizioneGiostra Cavalleresca di Sulmona, ognuno ...

Strage di Piazza della Loggia, Mattarella: "L'Italia ha un debito di riconoscenza verso Brescia" RaiNews

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...AGI - "Nel giorno dell'anniversario" della strage di Piazza della Loggia "i sentimenti di vicinanza e solidarietà si rivolgono in primo luogo ai familiari e ai discendenti di coloro che persero la vit ...