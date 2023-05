Gli ultras del fango | le curve spalano in Romagna

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI. - Gli ultimi sono stati 200 tifosi della Curva Sud del Milan che hanno scelto di andare ad aiutare a ripulire Sant'Agata di Ravenna anziché affrontare la trasferta rossonera allo Stadium con la Juve. L'alluvione del 16 maggio in Emilia-ha suscitato un'ondata di solidarietà dallecalcistiche, da molte parti d'Italia gli 'del' hanno organizzato pullman e spedizioni per dare una mano alle popolazioni più colpite. Visualizza questo post su Instagram ...

In precedenza tra i primi a mobilitarsi erano statidel Cesena - città tra le più colpite dall'alluvione - i quali hanno rinunciato alla trasferta a Vicenza per aiutare i concittadini: '...Una serata di festa nonostante il tirato pareggio casalingo con lo Strasburgo, il clima non certo disteso cone una stagione complessivamente non esaltante, viste le premesse: il penultimo match di Ligue 1 del Paris Saint - Germain sarà quindi ricordato forse più per il gesto di Kylian Mbappè nei ...In precedenza tra i primi a mobilitarsi erano statidel Cesena i quali hanno rinunciato alla trasferta a Vicenza per aiutare i concittadini: 'Per noi abbandonare le nostre strade, i nostri ...

Gli ultras della curva Sud Milan in Emilia Romagna, aiuti per gli alluvionati - Primopiano Agenzia ANSA

Oltre 200 tifosi della Curva Sud del Milan che hanno scelto di andare ad aiutare a ripulire Sant'Agata di Ravenna. Prima di loro gli ultras del Cesena, della Reggina e del Lucchese ...L'attaccante ha fatto in modo che la ragazza, che sanguinava copiosamente dal naso, fosse portata in campo per essere assistita dallo staff medico ...