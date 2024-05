Dal Pino | Nel calcio italiano vince chi è più prepotente Serie A più marginale con la SuperChampions

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) Paolo Dalex presidente della LegaA, l’uomo che avrebbe voluto portare i fondi nel, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. «Ricevetti numerosi colpi bassi a livello personale, per non parlare delle insinuazioni da querela. In Lega vige la logica della distruzione anche del prossimo, non quella della costruzione… Il presidente risponde per legge con i propri beni personali. Quindi anche solo per lo spostamento di una partita c’è chi ti manda la lettera dell’avvocato minacciando azioni risarcitorie milionarie. A me queste cose fanno sorridere, ma ad alcuni favoriscono sudditanze nei confronti dei prepotenti». Dal: «L’occasione per diventare più solidi, più forti e con una visione imprenditoriale si è persa quando l’assemblea, in piena autonomia, non ...