Montemesola - genitori fanno arrestare figlio violento

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 4 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUna storia di maltrattamenti e sofferenze che arriva da, piccolo comune della provincia ionica, dove mercoledì 1 maggio un uomo di 64 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale stazione, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo, da quanto si apprende, con problemi di tossicodipendenza e già gravato da precedenti di polizia, avrebbe minacciato gli anzianiper farsi consegnare del denaro e al diniego di questi sarebbe scattata la violenza. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata l’anziana madre che, esasperata, ha chiesto ausilio ai Carabinieri. I militari giunti presso l’abitazione degli anziani coniugi, hanno tratto in arresto il 64enne per il quale si sono spalancate le porte del carcere.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.