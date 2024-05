Putin parla di rischio escalation Macron e quello schiaffo alla Nato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Tra le buone maniere saltate, domina in questi giorni quella di consultare gli alleati prima di esprimersi su questioni delicate ese, come può essere ad esempio una guerra. Il presidente franceseè il portabandiera di questo scellerato nuovo trend, senza pensarci un attimo torna sull'argomento dell'invio di soldati francesi a rinforzo dell'esercito ucraino; il contro canto lo intona il ministro degli Esteri britannico sbandierando l'auspicio dell'utilizzo dell'armamento fornito a Zelenski anche al di fuori dei confini ed in profondità in territorio russo. Una volta simili argomenti erano pane quotidiano per i denti degli sherpa; sulle ipotesi date così improvvidamente ai media ci sarebbe stato un lavorio frenetico, un riscontro a geometrie incrociate presso le cancellerie amiche o comunque interessate alle singole questioni e poi il ...