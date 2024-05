La risposta dei tifosi In 12mila per spingere la squadra di Nicola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Domani sarà davvero una “Blu Sunday“. Iempolesi hanno infatti risposto alla grande all’invito della società di colorare di azzurro il Castellani-Computer Gross Arena. Ci saranno oltre 12 mila persone aladiin questa delicata quanto importante partita contro il Frosinone, che potrebbe dire molto in ambito salvezza. Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona e Curva Nord. Restano disponibili a 2 euro i tagliandi di Tribuna Laterale Nord e Curva Nord Ovest, con ingresso omaggio per gli Under 14. Buona, comunque, anche la rappresentanza di sostenitori ciociari, che dovrebbero arrivare ad Empoli in circa 1500. Insomma, anche il palcoscenico sarà da grande appuntamento.