Fabrizio Corona e Morgan | Mediaset spietata con Barbara D’Urso

David Donatello: fabrizio Biggio con le star sul red carpet, da Cortellesi a Favino - Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Inizia con il ritmo di uno stacchetto che ormai è già un 'cult' la 69ma edizione dei David di Donatello. Nell'anteprima fabrizio Biggio incontra le star sul red carpet prima ... Continua a leggere>>

fabrizio Corona e Morgan difendono barbara D’Urso - Parlando di barbara D’Urso, Corona ha dichiarato ... Secondo me è stato ingiusto quello che le hanno fatto. E in più io e fabrizio l’abbiamo con conosciuta e possiamo tranquillamente dire che non è ... Continua a leggere>>

“barbara D’Urso Malata di lavoro, Mediaset spietata”: Corona e Morgan inediti - Due difensori e sostenitori d’eccezione per barbara D’Urso: fabrizio Corona e Morgan inediti sulla famosa presentatrice tv. Da tutti poteva aspettarsi parole al miele, ma probabilmente non da fabrizio ... Continua a leggere>>