Sport in tv oggi sabato 4 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 4 maggio 2024) C’è un grandedida seguire in tv e in streaming. A partire ovviamente da Venaria Reale, dove scatterà finalmente il via per l’attesissima edizione 2024 del Giro d’Italia. Pogacar è il grande favorito, ma riuscirà a rispettare i favori del pronostico? Non resta che scoprirlo su Raie Rai 2, i canali di riferimento della corsa rosa. Poi ovviamente grande spazio al tennis a Madrid dove Iga Swiatek si giocherà il titolo con Aryna Sabalenka. Senza dimenticare ovviamente la Serie A con gli anticipi delda seguire. In serata poi riflettori puntati su Miami, che ospiterà il week end di F1, con lo spettacolo della sprint e delle qualifiche. Di seguito, ecco il palinsesto completo.Face.

oggi sabato 4 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport . Inizia il Giro d’Italia con un’imperdibile tappa tra Venaria Reale e Torino. Riflettori puntati su Miami, Dove andranno in scena Sprint Race e qualifiche per la F1. Finali di Specialità agli Europei di ginnastica artistica femminile, ... Continua a leggere>>

F1 oggi (Gp Miami): le qualifiche su TV8 e SKY. Gli orari di diretta e differita - F1 oggi, Gran Premio di Miami 2024 di Formula 1: gli orari delle qualifiche in TV della diretta su SKY sport F1 e della differita su TV8. Continua a leggere>>

Playoff NBA, Nuggets-Timberwolves (gara 1): come vederla in streaming - Le indicazioni su come vedere in diretta streaming gara 1 del secondo round dei playoff NBA tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Dove vedere Sassuolo-Inter in TV La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, e su Sky. Possibile seguire il match sui canali Sky sport Uno (201 del satellite), Sky sport 4K (213 del satellite), ... Continua a leggere>>