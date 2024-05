Il boomerang del Pd | c' è l' effetto Letta E ora tutti pazzi per Vannacci

(Di sabato 4 maggio 2024) In medicina perparadosso si intende la produzione, da parte di un principio attivo, di effetti indesiderati e opposti rispetto a quelli previsti, o anche diversi rispetto a quelli ottenuti alla prima assunzione del principio. Un caposaldo della scienza che, evidentemente, i vertici del Partito Democratico ignorano. Non esistono altre chiavi di lettura se non, appunto, la mancanza di conoscenza per spiegare questo autentico tam tam che i dem stanno portando avanti nei confronti del generale Roberto. I noiosi, ripetitivi e prolissi sermoni di Repubblica, nello scorso agosto, hanno trasformato un saggio, pubblicato inizialmente solo su Amazon, in un autentico caso letterario. Trecentomila copie e un introito che, secondo i ben informati, sfiorerebbe il milione di euro. Un trionfo raggiunto grazie alle grancasse dei benpensanti con la ...

Pd, il boomerang: c'è l'effetto Letta. E ora tutti "pazzi" per Vannacci - In medicina per effetto paradosso si intende la produzione, da parte di un principio attivo, di effetti indesiderati e opposti rispetto a quelli ... Continua a leggere>>

Concessioni balneari, divieti della Bolkestein con effetto diretto - Le proroghe delle concessioni balneari disposte dal legislatore italiano sono in contrasto con il diritto europeo e devono essere quindi disapplicate sia dai giudici che dalla pubblica amministrazione ... Continua a leggere>>

I cartelloni pubblicitari con gli «ologrammi» e la novità di Milano: come funziona l'effetto 3D - Gli schermi digitali che riproducono immagini in 3D visibili «senza occhiali» sono il futuro. E a Milano, nella zona di Corso Como, si sperimenta per la prima volta un «cubo» ad altezza d’uomo ... Continua a leggere>>