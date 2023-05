Bayern Monaco | Hainer | «Dirigenza? Troppi segnali d’allarme»

(Di domenica 28 maggio 2023) Herbert, presidente del, ha parlato dell’esonero di Khan e Salihamidzic dopo la vittoria della Bundesliga Herbert, presidente del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «La stagione non è andata come speravamo. Abbiamo discusso tra di noi nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di sorveglianza. Abbiamo vistodi allarme e abbiamo deciso di ricominciare da capo la nuova stagione e separarci da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Jan-Christian Dreesen conosce l’attività a fondo, è estremamente popolare tra il personale ed è un fattore di stabilità. Siamo molto felici di averlo nominato CEO. Inizieremo la nostra ricerca di un successore per la posizione di membro del consiglio di amministrazione per l’area ...

Ribaltoni al fotofinish, veroEcco la Top 10 dei campionati europei. Nel 2001 Bundesliga decisa nei minuti di recupero, è festaVincere il titolo all'ultimo sospiro dell'ultima ...Herbert Hainer, presidente del, ha parlato dell'esonero di Khan e Salihamidzic dopo la vittoria della Bundesliga Herbert Hainer, presidente del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "La stagione non ...Commenta per primo Scudetto e rivoluzione in società. In casanon si sono annoiati nelle ultime ore, e dopo il trionfo in patria, l'undicesimo di fila in patria anche 'grazie' al passo del Borussia Dortmund, ecco arrivare l'esonero di due dirigenti ...

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga: Borussia Dortmund beffato all’ultima giornata Corriere della Sera

Dopo lo scudetto in rimonta sul Dortmund, a Monaco si prepara la rivoluzione. Dall’ad al direttore sportivo, dall’allenatore ai giocatori, chi se ne andrà e chi sarà confermato ...Dopo la rocambolesca vittoria del campionato tedesco arrivata all'ultima giornata, il Bayern Monaco starebbe già pensando a dei rinforzi per la fase offensiva della squadra per la prossima stagione, i ...