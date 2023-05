Alluvione Emilia Romagna | al via domande contributo per sfollati | cosa fare

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) –, al via lediper gli. I cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case per gli eventi che hanno colpito la regione da inizio maggio e che hanno trovato un alloggio alternativo (ad esempio presso parenti o amici, oppure in roulotte e camper) possono chiedere ildi autonoma sistemazione (Cas). E’ quanto prevede il decreto firmato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza “Parte con questo provvedimento il sostegno attivo alla popolazione, dopo le misure d’emergenza messe in capo nei giorni scorsi per la prima assistenza. In considerazione della vastità e complessità dell’evento, in accordo coi sindaci e il Dipartimento ...

il 24 giugno al Rcf arena di Reggio(Campovolo). Italia loves romagna, è il grande concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dall'. La musica italiana si unisce per ...I proventi dello show verranno devoluti a sostegno delle aree colpite dall': l'iniziativa giunge 11 anni dopo Italia Loves, l'altre megaconcerto realizzato nel 2012 per sostenere i ...Romagna, Salvini: 'Non basta un commissario per dire che si parte' ' Prima si nomina il commissario meglio è ' ma ' tutti sono già in grado di lavorare '. Il ministro delle ...

Un grande evento alla RFC Arena di Reggio Emilia per aiutare la regione duramente colpita dall'alluvione. Con Ligabue, Zucchero, Elisa, Gianni Morandi, Blanco, ...Uniti per la solidarietà. Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) si terrà Italia Loves Romagna, concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che ...