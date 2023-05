Gasperini “tennista” alla Cittadella dello Sport | “Grande gioia per l’Europa Futuro? Non leggo le notizie sul web”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 maggio 2023)serata quella di giovedì 25 maggiodi Bergamo: anche quest’anno al Torneo di Tennis organizzato dall’Accademiaper la Solidarietà ha preso in mano la racchetta l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero. Il mister nerazzurro a bordo campo ha commentato la stagione della Dea e il campionato di Serie A che sta per volgere al termine e che vede l’Atalanta tornare tra le prime sette in classifica e qualificarsi nuovamente in Europa, dopo la sconfitta della Fiorentina nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Misterè sceso in campo in doppio con Paolo Ribolla battendo la coppia composta dal proprio vice Tullio Gritti e dall’ex attaccante atalantino German Denis. Il tecnico si ...