Netflix blocca le password | addio condivisione

(Di giovedì 25 maggio 2023)mette fine alladelleLes Echos, Fabio Benedetti Valentini, pagina 23. Niente più login condivisi su. Il gigante americano dello streaming ha annunciato martedì che gli utenti degli Stati Uniti, della Francia e di un centinaio di altri Paesi dovranno ora pagare un supplemento se vogliono condividere i loro codici di accesso con persone al di fuori delle loro case. La posta in gioco è alta. «Più di 100 milioni di famiglie condividono il loro account, il che influisce sulla nostra capacità di investire in grandi film e serie Tv», ha spiegato la piattaforma video in abbonamento (SvoD) a febbraio. Dopo un anno difficile nel 2022,è tornata a percorrere la strada della crescita della sua base di abbonati e conta 232 milioni di abbonati nel mondo. In un mondo ...

Il messaggio sottostante questi due tweet è molto chiaro: mentrela condivisione dell'account Prime Video permette ancora, e permetterà in futuro, di usare fino a 6 profili senza ...Tutti gli altri dispositivi che utilizzano il proprio accountsulla stessa connessione Internet apparterranno automaticamente al proprio Nucleo domestico. In alternativa, è possibile ...Articoli più letti Come funziona la strana bici con le ruote triangolari di Diego Barbera Gollum rifatto con l'intelligenza artificiale è ancora più mostruoso di Paolo Armellila ...

Netflix blocca la condivisione delle password, abbonamento solo per il nucleo domestico Info Cilento

Dopo lo stop alla condivisione di Netflix, come reagirà Amazon Prime Video Al momento prende la palla al balzo, ma in futuro potrebbe cambiare idea.Netflix scrive una lettera ai propri abbonati in merito alla stretta sulla condivisione delle password degli account. I costi per condividere password ...