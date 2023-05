Diritti tv | approvato il «bando matrioska» | come funziona e quanto costano gli 8 pacchetti all’asta

(Di martedì 16 maggio 2023) Un», con otto diverse configurazioni all’interno e una base d’asta di 1,2 miliardi di euro: è l’accordo raggiunto tra presidenti e dirigenti dei club che lo hannoall’unanimità nell’assemblea del 16 maggio svoltasi nella sede di via Rosellini a Milano. «È una giornata epocale per la storia della commercializzazione deitv», ha sottolineato il presidente Lorenzo Casini. Nella riunione di oggi è stata anche approvata anche una modifica allo statuto sull’archivio corrente, che per i prossimi cinque anni verrà inserito nella commercializzazione in via centralizzata e viene previsto un criterio di riparto che tiene conto della storia delle squadre. Tra le varie configurazioni previste nel nuovo, anche la possibilità di trasmettere in chiaro una o più partite, un ...

