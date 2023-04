Migranti e protezione speciale | il Senato approva l’emendamento dopo una sospensione Sbarchi | 209 arrivi a Lampedusa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tensione in aula tra Lega e Fratelli d’Italia. In mare, morto un uomo durante le operazioni di soccorso quando si è capovolto un barchino su cui viaggiavano 56

Appello di Sant'Egidio e Chiese evangeliche a governo e Parlamento: salvare la #protezionespeciale per garantire i… - Prorogata (giusto) la protezione ai profughi ucraini,??? Abolita la protezione speciale per i migranti e i profughi… - La tristezza di chi cerca di paragonare gli ucraini (principalmente donne e bambini che sono realmente scappati dal… - Prorogata (giusto) la protezione ai profughi ucraini,??? Abolita la protezione speciale per i migranti e i profughi africani… - Migranti: Giorgis (Pd), 'maggioranza ci ripensa su protezione speciale'

L'Aula del Senato ha ripreso poco dopo le 20 l' esame degli emendamenti al decretorelativo alle norme del governo per l'ingresso dei lavoratori stranieri e sul contrasto all'.........emendamenti al Dlè arrivata per evitare che vengano violati i trattati internazionali: la maggioranza ha soppresso un comma dell'emendamento concordato nei giorni scorsi sulla...La sua contrarietà ai valori dell'Ue è palese quando attacca le persone lgbt o laspeciale per ivulnerabili. L'estrema destra è pure contro il clima. Con loro non si tratta: su ...

Decreto migranti, il Senato approva l'emendamento sui permessi speciali Sky Tg24

Meloni non vuole irritare il Colle, ma neanche cedere la partita securitaria a Salvini. A cui non risparmia uno scappellotto in Parlamento sulla protezione ...La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a gamba tesa sulla questione migranti nella conferenza stampa tenuta nel pomeriggio al Nazareno: “ Questo decreto cerca di portare l’Ungheria in ...