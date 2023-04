Australia | il ciclone Ilsa | evacuazioni di massa | scatta il panico

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Minatori, allevatori di bestiame, turisti e indigeni locali sono stati evacuati dalla remota costa nord-occidentale dell'mercoledì con l'avvicinarsi di untropicale. Si prevede che ilraggiunga il picco di categoria 4 quando attraverserà la costa scarsamente popolata del Pilbara, nello Stato dell'Occidentale, tra la città di Port Hedland, esportatrice di minerali ferrosi, a ovest, e la città turistica di Broome, a est, tra la fine di giovedì e l'inizio di venerdì, ha dichiarato il Bureau of Meteorologyno. Il responsabile del Bureau, Todd Smith ha avvertito la popolazione della possibilità di maree anormalmente alte, grandi onde e inondazioni, aggiungendo di evitare le zone costiere e quelle a bassa quota.

(LaPresse) Minatori, allevatori di bestiame, turisti e indigeni locali sono stati evacuati dalla remota costa nord-occidentale ...