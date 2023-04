Ivana Spagna | chi è | età | carriera | canzoni | marito | figli | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023), nota al grande pubblico come, è una cantante italiana, conosciuta non solo nella nostra Penisola, ma anche negli Stati Uniti e in. Sono sette le partecipazioni della cantante al Festival di Sanremo, per ben quattro volte come concorrente, due come ospite. Sempre partecipazioni di successo, tra le altre nel 1995 si è aggiudicata un terzo posto con “Gente come noi”. Oggi sarà ospite a Domenica In. View this post onA post shared by(@official): chi è, età,è nata a Valeggio sul Mincio il 16 ...