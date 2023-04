F1, perché la bandiera rossa in Australia ha danneggiato Sainz e Russell (Di domenica 2 aprile 2023) Un avvio del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2023 di F1, davvero movimentato. Nel primo giro è arrivato il ritiro del monegasco della Ferrari, Charles Leclerc. L’alfiere del Cavallino Rampante ha tentato di difendersi dagli attacchi dell’Aston Martin di Lance Stroll, non lasciando troppo spazio al canadese, che quindi in curva-3 ha toccato la posteriore destra della SF-23, causando l’uscita di pista di Charles. Safety Car entrata in azione per due tornate e gara che è ripresa. All’ottavo giro, incidente terrificante della Williams di Alexander Albon, finito contro il muro in maniera importante: tanti detriti in pista della vettura del thailandese e pista molto sporca. Una condizione che ha portato la Direzione Gara a intervenire, con la sospensione della corsa. LAP 7/58 ALEX ALBON IS OUT OF THE RACE! It’s all over for the Williams Racing driver at Turn 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Un avvio del GP d’, terzo round del Mondiale 2023 di F1, davvero movimentato. Nel primo giro è arrivato il ritiro del monegasco della Ferrari, Charles Leclerc. L’alfiere del Cavallino Rampante ha tentato di difendersi dagli attacchi dell’Aston Martin di Lance Stroll, non lasciando troppo spazio al canadese, che quindi in curva-3 ha toccato la posteriore destra della SF-23, causando l’uscita di pista di Charles. Safety Car entrata in azione per due tornate e gara che è ripresa. All’ottavo giro, incidente terrificante della Williams di Alexander Albon, finito contro il muro in maniera importante: tanti detriti in pista della vettura del thailandese e pista molto sporca. Una condizione che ha portato la Direzione Gara a intervenire, con la sospensione della corsa. LAP 7/58 ALEX ALBON IS OUT OF THE RACE! It’s all over for the Williams Racing driver at Turn 7 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, perché la bandiera rossa in Australia ha danneggiato Sainz e Russell - - c2amaranello : RT @OhBryanTiLanci: Wow Max agevolato dalla ripartenza? Who would have thought. Chissà perché hanno messo bandiera rossa così a caso. Ma vi… - OhBryanTiLanci : Wow Max agevolato dalla ripartenza? Who would have thought. Chissà perché hanno messo bandiera rossa così a caso. Ma vi svegliate? - Gladiatorsf1 : @MarianoFroldi Comunque non si capisce perché in regime di bandiera rossa non sia tutto congelato, non ha senso che… - fa39893147 : @PBerizzi @repubblica Uh che fasista sta donna. Forse proprio perché conosce il fascismo rifiuta qualsiasi altra bandiera ideologica. -

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: Bakhmut in mano a Wagner, ancora polemica sulla presidenza Onu ... a Bakhmut sventola la bandiera dei mercenari Wagner che ha conquistato la città. Dalla Francia ... Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare alla Terza Guerra ... Mosca presiede Consiglio di sicurezza Onu. Kiev attacca ...del suo diritto di presiedere il Consiglio di Sicurezza - come chiesto da Kiev - anche perché ... guerra mondiale' - guarda LA BANDIERA SU BAKHMUT - Su un grattacielo nei pressi del centro di Bakhmut è ... Tre titoli per Termas: 'Binder sorpresa', 'Emozione VR46' e 'Carmelo Ezpeleta ci ha purgati ancora!' Che poi sono i tre temi venuti fuori proprio subito dopo la bandiera scacchi e che andranno approfonditi quando le moto saranno più fredde e magari in viaggio verso Austin. ... a Bakhmut sventola ladei mercenari Wagner che ha conquistato la città. Dalla Francia ... Dove si trova il Donbass eè importante . Quali scenari potrebbero portare alla Terza Guerra ......del suo diritto di presiedere il Consiglio di Sicurezza - come chiesto da Kiev - anche... guerra mondiale' - guarda LASU BAKHMUT - Su un grattacielo nei pressi del centro di Bakhmut è ...Che poi sono i tre temi venuti fuori proprio subito dopo lascacchi e che andranno approfonditi quando le moto saranno più fredde e magari in viaggio verso Austin. F1, perché la bandiera rossa in Australia ha danneggiato Sainz e Russell OA Sport