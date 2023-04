F1, Lance Stroll: “Una gara divertente, alla fine importante aver preso dei buoni punti” (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 ha avuto sicuramente un finale pirotecnico, con una ripartenza a due giri dal termine e le successive bandiere rosse per gli incidenti dopo il nuovo start. Anche Lance Stroll è rimasto coinvolto nel parapiglia, con il canadese che era uscito di pista, rischiando di danneggiare definitivamente una gara che fino a quel momento era stata positiva. La successiva decisione della direzione gara ha poi “premiato” Stroll, che si è trovato a concludere al quarto posto grazie anche alla penalità di Carlos Sainz. Il canadese è stato anche protagonista alla prima curva sempre con una Ferrari, ma con quella di Charles Leclerc, che ha colpito l’Aston Martin di Stroll, finendo nella ghiaia e dicendo addio ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 ha avuto sicuramente un finale pirotecnico, con una ripartenza a due giri dal termine e le successive bandiere rosse per gli incidenti dopo il nuovo start. Ancheè rimasto coinvolto nel parapiglia, con il canadese che era uscito di pista, rischiando di danneggiare definitivamente unache fino a quel momento era stata positiva. La successiva decisione della direzioneha poi “premiato”, che si è trovato a concludere al quarto posto grazie anchepenalità di Carlos Sainz. Il canadese è stato anche protagonistaprima curva sempre con una Ferrari, ma con quella di Charles Leclerc, che ha colpito l’Aston Martin dindo nella ghiaia e dicendo addio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Formula 1, in Australia vince #Verstappen dopo tre bandiere rosse. #Sainz: «ci hanno derubati» Un GP finito tra in… - poolbar79 : RT @damiancillo15: @AstonMartinF1 @alo_oficial @lance_stroll ILEGAL - mikado96_xbox : @F1 @lance_stroll ???????? Oltre la scuderia ti sei comprato pure gli arbitri? ?????? - GALAHALAM : RT @damiancillo15: @AstonMartinF1 @alo_oficial @lance_stroll ILEGAL - D_omniscient : Non è incidente di gara. #Alonso #Sainz Allora anche Lance Stroll riceverà penalità per il contatto su Leclerc?… -