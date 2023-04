Chiesa, nuovo ribaltone per Juventus-Inter? Altri esami in arrivo (Di domenica 2 aprile 2023) Chiesa ieri non ha giocato contro il Verona e Allegri era fiducioso di averlo a disposizione per Juventus-Inter. Stando a quanto scrive Sport Mediaset, tuttavia, non è così certo il suo recupero. OCCHIO ALLO STOP – Federico Chiesa era entrato in Inter-Juventus ma aveva accusato subito un nuovo fastidio. Sottoposto durante la sosta, dove non ha partecipato agli impegni con l’Italia, a degli esami al ginocchio questi avevano escluso lesioni. Nonostante il rientro in allenamento a Torino, Massimiliano Allegri non l’ha convocato per la vittoria di ieri 1-0 sul Verona. Si pensava che Chiesa potesse esserci per Juventus-Inter di Coppa Italia dopodomani sera (vedi articolo), ma non è più scontato. Per Sport ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023)ieri non ha giocato contro il Verona e Allegri era fiducioso di averlo a disposizione per. Stando a quanto scrive Sport Mediaset, tuttavia, non è così certo il suo recupero. OCCHIO ALLO STOP – Federicoera entrato inma aveva accusato subito unfastidio. Sottoposto durante la sosta, dove non ha partecipato agli impegni con l’Italia, a deglial ginocchio questi avevano escluso lesioni. Nonostante il rientro in allenamento a Torino, Massimiliano Allegri non l’ha convocato per la vittoria di ieri 1-0 sul Verona. Si pensava chepotesse esserci perdi Coppa Italia dopodomani sera (vedi articolo), ma non è più scontato. Per Sport ...

Chiesa, nuovo intervento Il dolore non passa, è in dubbio per l'Inter | OneFootball Secondo La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa difficilmente potrebbe essere convocato per la partita di martedì in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ieri Massimiliano Allegri in zona mista ha rass ... Il vescovo di Imola, Mosciatti alla 'Casa del Bambino' Ha riscosso numerosi consensi la bella e partecipata iniziativa che in occasione della festività di San Giuseppe ha visto le comunità parrocchiali di Voltana e di Chiesanuova unitamente a don Maurizio ... Secondo La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa difficilmente potrebbe essere convocato per la partita di martedì in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ieri Massimiliano Allegri in zona mista ha rass ...Ha riscosso numerosi consensi la bella e partecipata iniziativa che in occasione della festività di San Giuseppe ha visto le comunità parrocchiali di Voltana e di Chiesanuova unitamente a don Maurizio ...