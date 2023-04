Chi era Ada D’Adamo | la scrittrice morta di tumore che resta in gara al Premio Strega

(Di domenica 2 aprile 2023) Come d’aria. Così si chiama il romanzo dellaAdaa Roma ieri 1 aprile, che solo giovedì 30 marzo era stato selezionato tra i 12 candidati al, illetterario più importante in Italia. Ad annunciare la sua morte al pubblico è stata la sua casa editrice, la romana Elliot: «Un pezzetto del nostro cuore se ne va con lei». La Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che gestisce loha fatto sapere che il suo libro continuerà are in. Potrebbe quindi essere selezionato tra i finalisti o anche vincere ilfinale. Classe 1967,aveva 55 anni, era nata a Ortona (Abruzzo), ma viveva a Roma e ormai era malata dida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Inizia il percorso per convincervi che le piante hanno un’anima, soffrono. La conseguenza ve l’immaginate: l’unico… - borghi_claudio : @GiampieroPassa1 @GiorgiaMeloni Dipende: dopo le elezioni 2018 era impegnato a non dare l'incarico a Salvini anche… - colvieux : Chi è #LaRussa è qui. Era tutto chiaro e sotto la luce del sole da sempre. Ma c’era chi sdoganava #CasaPound chiama… - umbertoliuzzo : RT @pbecchi: Oggi possiamo dire che chi è stato definito un “vecchio rincoglionito” aveva ragione su tutto. E il rincoglionito semmai era u… - Mauro030 : RT @maurobiani: Ma è (era) chiaro che La Russa fosse inadatto al ruolo di presidente del Senato. E penso soprattutto a chi, fuori dall'att… -

... una sorta di mostro sacro percome lui si sta lanciando ora nella produzione di vini Piwi . Un tempo faceva tutt'altro,impiegato in un'azienda ai piedi della collina dove oggi sorge il suo ...Si può arrivare a tanto Non sidetto chenecessario un linguaggio più moderato nello scontro politico L'interrogativo lo lasciamo alegge. Ragione per cui, la Schelin si deve guardare ...Ieri Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli in cuistato ricoverato mercoledì pomeriggio ed ha fatto ritorno in Vaticano, non prima di salutare e ...vivo " di fronte alle domande di...

Chi era Mattia Maiocchi, il 19enne morto in un incidente a Mediglia dopo una cena con amici Notizie.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-5db27e33-2ed8-9c31-1b13-b6b6cdbd5d ...