VIDEO: Prima apparizione in pubblico di Jerry Lawler dopo l’ictus, video messaggio durante la Hall Of Fame (Di sabato 1 aprile 2023) Ieri notte si è svolta la cerimonia della Hall Of Fame 2023, classico appuntamento che precede il weekend di WrestleMania. Tra coloro che sono stati introdotti quest’anno vi è stato Andy Kaufman, che ebbe una grande rivalità con Jerry Lawler nei primi anni ‘80. Il momento più iconico risale alla loro apparizione al “Late Night with David Latterman” con Lawler che rifilò un ceffone a Kaufman, il quale dopo essersi ripreso iniziò ad inveire contro il rivale. “The King” è apparso in un breve video, pre registrato, rendendo omaggio al neo Hall Of Famer. Si è trattato della sua Prima apparizione in pubblico dopo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 aprile 2023) Ieri notte si è svolta la cerimonia dellaOf2023, classico appuntamento che precede il weekend di WrestleMania. Tra coloro che sono stati introdotti quest’anno vi è stato Andy Kaufman, che ebbe una grande rivalità connei primi anni ‘80. Il momento più iconico risale alla loroal “Late Night with David Latterman” conche rifilò un ceffone a Kaufman, il qualeessersi ripreso iniziò ad inveire contro il rivale. “The King” è apparso in un breve, pre registrato, rendendo omaggio al neoOfr. Si è trattato della suain...

