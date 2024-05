(Di giovedì 9 maggio 2024) “Tra alti e bassi, nessuno si trova mai da solo. Non è mai solo una storia individuale; è un sentimento condiviso”. Con questo spiritoannuncia la nuova collaborazione con: la star del tennis infatti è protagonista della nuova campagna pubblicitaria della casa di moda fiorentina. Insomma: la febbre da tenniscore non è ancora scesa, anzi. La campagna diconIl sodalizio tra il campione altoatesino e la casa di moda prosegue da ormai diverso tempo.è già Global Ambassador del brand, e la notizia della campagna pubblicitaria arriva dopo la presentazione del borsone personalizzato sfoggiato al Torneo di Wimbledon lo ...

Roma , 8 maggio- Un’ora e mezza di selfie e autografi per Jannik Sinner al Foro Italico . Il campione azzurro, a Roma , voleva esserci a tutti i costi nonostante il ritiro per il dolore all’anca che ha spezzato il cuore di migliaia di tifosi che ...

Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma. La notizia era arrivata nei giorni appena antecedenti all'inizio della competizione, ma ora il bilancio dell'infortunio all'anca potrebbe essere molto più pesante. L'azzurro era sbarcato nella ...

Missione guarigione. Jannik Sinner è tra i grandi assenti degli Internazionali d’Italia 2024 di Roma e tra gli addetti ai lavori si fa un gran parlare di lui. Il riserbo sull’entità del problema all’anca da parte del tennista altoatesino non aiuta ...

Personaggi: vai alla sezione - Personaggi: vai alla sezione - “Per me è strano non iniziare la stagione con un titolo”. Così parlava Novak Djokovic dopo la sconfitta in semifinale contro jannik sinner agli Australian Open, torneo che di fatto era una formalità ...

Jannik Sinner è il nuovo volto di Gucci - jannik sinner è il nuovo volto di Gucci - jannik sinner protagonista della nuova campagna di Gucci: nelle foto sfoggia la famosa duffel bag in due versioni.

Matteo Berrettini e Camilla Giorgi si ritirano dagli internazionali di tennis di Roma - Matteo Berrettini e Camilla Giorgi si ritirano dagli internazionali di tennis di Roma - Due ritiri clamorosi quanto inattesi. Due siluri al torneo tennistico più importante d’Italia. E così, dopo il ritiro di jannik sinner (da venerdì 10 a Torino per curare l’anca destra; sette giorni ...