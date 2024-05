A por la 15 - maglia speciale del Real Madrid dopo il successo contro il Bayern | FOTO

(Di giovedì 9 maggio 2024) Partita incredibile nella seconda semifinale di Champions League traMonaco. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol di Davies e la doppietta di Joselu. Nei minuti finali si sono scatenate le proteste dei tedeschi per il gol annullato a de Ligt. Il guardalinee ha alzato la bandierina per sbandierare un fuorigioco ma la posizione era al limite e l’arbitro ha interrotto il gioco. Il gol di de Ligt è stato, così, clamorosamente annullato. La festa delI calciatori delhanno festeggiato la finale di Champions League indossando sul prato del Bernabeu una maglietta con la scritta ‘a por la 15’, ovvero ‘per (vincere) la 15’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

