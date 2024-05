Torino - trova lavoro dopo lunghe ricerche | stroncata da un malore al primo giorno in negozio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tragedia a. Una donna di 53 anni che aveva appenato, Daniela Cardillo, è statada unnelin cui doveva assumere il nuovo incarico. La donna era infine stata assunta da Blues, undi abbigliamento alla periferia nord della città. Pocoessersi presentata nei locali di via Chiesa della Salute, ha accusato une si è accasciata a terra. Lo riporta l’edizione locale del Corriere della Sera. I colleghi delle hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato l’ambulanza. Ma quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna era ...

Il tribunale civile di Torino ha dato ragione a un padre che ha portato in causa il proprio figlio che non voleva lasciare una casa di famiglia. Per il genitore, a 30 anni, il giovane deve cercare un lavoro , raggiungere l’indipendenza economica e ...

Corriere dello Sport – Manna al lavoro per Buongiorno : il Torino chiede 40mln L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Alessandro … L'articolo Manna al lavoro per Buongiorno : il Torino chiede 40mln ...

Pentenero si dimette da assessora, correrà a presidenza Piemonte - Pentenero si dimette da assessora, correrà a presidenza Piemonte - La candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, lascerà l'incarico di assessora alla Sicurezza e politiche del lavoro della Città di torino". (ANSA) ...

Juve, Allegri in o Allegri out I viking si schierano: “Non vogliamo Motta” - Juve, Allegri in o Allegri out I viking si schierano: “Non vogliamo Motta” - torino, 9 maggio 2024 - Il tema del giorno non sembra più essere la Coppa Italia, la Juve può riportare un trofeo in bacheca dopo tre anni, bensì il futuro di Max Allegri. Allegri in o Allegri out Or ...

Malvolti e Simonelli presentano ‘La scalata’ al Salone del libro di Torino - Malvolti e Simonelli presentano ‘La scalata’ al Salone del libro di torino - Armido Malvolti e Giordano Simonelli presenteranno il nuovo romanzo, 'La scalata', domenica 12 maggio, al Salone del libro di torino a partire dalla ore ...