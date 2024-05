Un Incendio ha devastato un negozio di Monopoli , in via Camicia , gettando nel terrore i residenti: palazzi evacuati, fiamme alte e colonna di fumo nero impressionante

Negozio in fiamme per avere i soldi dell’assicurazione: uno dei 3 fu pure ferito dal fuoco - negozio in fiamme per avere i soldi dell’assicurazione: uno dei 3 fu pure ferito dal fuoco - Avrebbero dato fuoco al proprio negozio per ottenere l'indennizzo dell'assicurazione ... che era stato anche avvolto dalle fiamme e che scappava a bordo di una bici elettrica, lasciando anche alcuni ...

Negozio di alimentari in fiamme nella notte: danni ingenti - negozio di alimentari in fiamme nella notte: danni ingenti - ZENSON DI PIAVE - L’allarme è scatto alle 2:50 di giovedì 9 maggio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre ...

Truffa delle Sim a 57 clienti, chiesto processo per 5 indagati - Truffa delle Sim a 57 clienti, chiesto processo per 5 indagati - I Finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie pari a circa 80. (ANSA) ...