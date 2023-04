Un posto al sole, spoiler: Franco a rischio, Angela spiazzata (Di sabato 1 aprile 2023) Ad Un posto al sole, nel corso dei prossimi episodi, i riflettori saranno sempre più puntati su Angela e Franco. Stando agli spoiler, infatti, mentre la Poggi si ritroverà di fronte ad una decisione importante da prendere, Boschi vivrà una fase di grande incertezza a livello lavorativo. Tutto partirà quando Angela riceverà una proposta di lavoro molto allettante. La donna accoglierà con gioia quella novità, ma dovrà anche valutare bene il da farsi. La figlia di Giulia, in particolare, sarà molto in crisi a proposito della proposta che le arriverà in quanto, qualora dovesse decidere di accettare, dovrebbe nuovamente lasciare Napoli. Angela, quindi, memore dell'esperienza che ha già vissuto in passato, sarà alquanto combattuta. Ricordiamo che la donna, di recente, ha ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 aprile 2023) Ad Unal, nel corso dei prossimi episodi, i riflettori saranno sempre più puntati su. Stando agli, infatti, mentre la Poggi si ritroverà di fronte ad una decisione importante da prendere, Boschi vivrà una fase di grande incertezza a livello lavorativo. Tutto partirà quandoriceverà una proposta di lavoro molto allettante. La donna accoglierà con gioia quella novità, ma dovrà anche valutare bene il da farsi. La figlia di Giulia, in particolare, sarà molto in crisi a proposito della proposta che le arriverà in quanto, qualora dovesse decidere di accettare, dovrebbe nuovamente lasciare Napoli., quindi, memore dell'esperienza che ha già vissuto in passato, sarà alquanto combattuta. Ricordiamo che la donna, di recente, ha ...

