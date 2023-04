Savona, il sindaco Russo registra all’anagrafe il figlio di due donne: “Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realtà” (Di sabato 1 aprile 2023) Il sindaco di Savona ha deciso di “disobbedire” ed ha registrato all’anagrafe il figlio di due donne, Giulia e Roberta. “Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realtà“, ha detto il primo cittadino, Marco Russo schierandosi quindi contro lo stop alla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali nei registri comunali. La storia è stata raccontata dal Secolo XIX. “È stato tutto naturale: mi sono preso il tempo per riflettere sul caso dal punto di vista legislativo, del nostro ordinamento. Il resto è venuto da sé“, ha aggiunto il sindaco in un’intervista a La Stampa. Il bambino, concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Ildiha deciso di “disobbedire” ed hatoildi due, Giulia e Roberta. “il, il“, ha detto il primo cittadino, Marcoschierandosi quindi contro lo stop alla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali nei registri comunali. La storia è stata raccontata dal Secolo XIX. “È stato tutto naturale: mi sono preso il tempo per riflettere sul caso dal punto di vista legislativo, del nostro ordinamento. Il resto è venuto da sé“, ha aggiunto ilin un’intervista a La Stampa. Il bambino, concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne. Un piccolo nato nei giorni scor… - Lacasespoglia : RT @LiguriaNotizie: Savona, sindaco registra figlio di donne lesbiche: primo caso in Liguria. Atto in Procura - adrianobusolin : RT @DmitryEvic: Primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni stabilito dal governo. Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha iscritto… - DaniMoni72 : RT @LiguriaNotizie: Savona, sindaco registra figlio di donne lesbiche: primo caso in Liguria. Atto in Procura - ArcigayApprodo : Sindaco di Savona trascrive la seconda mamma. Arcigay Savona: atto importante e coraggioso, oggi in piazza… -