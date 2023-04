Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Maertens sicuro: “Dico Van Aert. Il mio Fiandre festa di popolo” -

Raccontano che Freddynon abbia quasi mai in mano il telefono. 'E allora, come contattarlo per fare due chiacchiere con lui alla vigilia del Fiandre'. 'Chiama la moglie Carine. Lei è super - gentile e ti passerà ...... meglio di lui Merckx e, tanto per dire. Da inizio stagione ha vinto 9 volte in 13 giorni ...vive Cosa significa portare un piccolo Stato in vetta al mondo con la sua bici 'Non ne sono...Raccontano che Freddynon abbia quasi mai in mano il telefono. 'E allora, come contattarlo per fare due chiacchiere con lui alla vigilia del Fiandre'. 'Chiama la moglie Carine. Lei è super - gentile e ti passerà ...

Maertens sicuro: “Dico Van Aert. Il mio Fiandre festa di popolo” La Gazzetta dello Sport

Il belga, re di due Mondiali, è stato la guida del Museo di Oudenaarde all’arrivo della Ronde, in programma domani: “Amo questo ciclismo, ma prima era più duro” ...