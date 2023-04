LIVE F1 | GP Australia 2023 in DIRETTA | Verstappen in pole davanti alle Mercedes | Sainz 5° | Leclerc 7°

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.17 Si chiudono qui, dunque, le qualifiche del GP d’. Ci rivediamo domani per la gara, sempreore 7.00. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata! 08.15 Male la Ferrari. Quinto, settimo, con il monegasco a due soli decimi da Albon. La SF-23 un anno fa qui dominava, ora invece fatica tantissimo… 08.13 Davvero impressionante ladiche ha fatto il vuoto! Ottimo risultato per leche, dopo due giorni di anonimato, hanno piazzato il colpa al momento giuro. Aston Martin in seconda e terza fila.. 08.11 CLASSIFICA Q3 1 MaxRed Bull Racing1:16.732 6 2 George RUSSELL+0.236 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????` ???????????? LIVE ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????????????????? ????????'????????????????!! LIVE ? - DarioL46 : RT @SkySportF1: ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????????????????? ????????'????????????????!! LIVE ? - simcopter : RT @SkySportF1: ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????????????????? ????????'????????????????!! LIVE ? - FedeWilder : RT @SkySportF1: ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????????????????? ????????'????????????????!! LIVE ? -

La gara del GP di2023 sulla pista di Melbourne di Formula 1 sarà visibile domani in tv : ecco le ... PROVE LIBERE OGGI IN TV QUALIFICHE OGGI IN TVQUALIFICHE GARA DOMANI IN TV Domenica 2 ...Le qualifiche del Gran Premio di2023 sulla pista di Albert Park a Melbourne di F1 saranno visibili in chiaro su TV8 in ... non dovesse essere in grado di seguire le qualifichein pay sui ...Dopo due podi tra Bahrain e Arabia Saudita, 'Checo' sarà chiamato a un'impresa per confermarsi in. SEGUI ILDELLE QUALIFICHE

LIVE F1 Australia, grande pole di Verstappen! Poi le Mercedes. Ferrari: Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15 Male la Ferrari. Quinto Sainz, settimo Leclerc, con il monegasco a due soli decimi da Albon. La SF-23 un anno fa qui dominava, ora invece fatica tantiss ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15 Male la Ferrari. Quinto Sainz, settimo Leclerc, con il monegasco a due soli decimi da Albon. La SF-23 un anno fa qui dominava, ora invece fatica tantiss ...