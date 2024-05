Pestato - poi incaprettato dagli agenti per 13 minuti; orrore su un ragazzo italiano a Miami Poi tenta il suicido

(Di sabato 4 maggio 2024) Immagini terribili, quelle che arrivano da. Un video che mostra l'arresto di Matteo Fancinelli, 25 anni, studente: dueterribili, durante i quali viene buttato a terra, il ginocchio sul collo, lui che urla e implora glidi smettere. Ua notizia data in esclusiva dal Quotidiano Nazionale, che mostra anche il video delle violenze. Matteo Falcinelli: qui il video-choc Il tutto avviene in Flroida: Falcinelli viene condotto alla stazione di polizia di North Mimi Beach, dove quattro poliziotti lo incaprettano, per 13 atroci, il tutto in seguito a una serata in un locale dove Matteo era stato coinvolto in alcune situazioni complicate. Tant'è, eccolo legato con una cinghia ai piedi, le manette dietro la schiena, dunque gli ...

