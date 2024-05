Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 34

Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! A pesar de las rotaciones, el Real Madrid ganó en el campo de la Real Sociedad (0-1) en la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Al equipo de Ancelotti solo le faltan 4 puntos para asegurar matemáticamente su 36º título liguero: es líder con 84, ... Continua a leggere>>

In Spagna non si parla d’altro: El Real Madrid venció al FC Barcelona (3-2) en el Clásico del futbol español, disputado en el Santiago Bernabéu en la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Los blancos, líderes con 81 puntos, once más que el Barça certificaron prácticamente su 36º título ... Continua a leggere>>