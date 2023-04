Latina / Violenza privata e abuso d’ufficio, disposta l’archivizione per la maestra elementare (Di sabato 1 aprile 2023) Latina – Accogliendo una specifica richiesta del sostituto Procuratore Giuseppe Bontempo, il Gip del Tribunale di Latina ha disposto l’archiviazione nei confronti di un’insegnante di scuola elementare residente nel capuologo che, dopo essere stata denunciata dai genitori di una bambina frequentante la quarta elementare, era indagata per Violenza privata e abuso d’ufficio. La docente non L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 1 aprile 2023)– Accogliendo una specifica richiesta del sostituto Procuratore Giuseppe Bontempo, il Gip del Tribunale diha disposto l’archiviazione nei confronti di un’insegnante di scuolaresidente nel capuologo che, dopo essere stata denunciata dai genitori di una bambina frequentante la quarta, era indagata per. La docente non L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Violenza privata e abuso d’ufficio, disposta l’archivizione per la maestra elementare - News_24it : LATINA – E' arrivata l'archiviazione firmata dal giudice del Tribunale di Latina per l'insegnante nei cui confronti… - LauraClaraCianc : @Marco62579470 @liliaragnar No. Le crociate almeno all' inizio furono guerre di legittima difesa e per riconquistar… - infotemporeale : Latina / Violenza sessuale sulla nipote, chiesto il rinvio a giudizio per il nonno - News_24it : LATINA - Chiusa l'inchiesta nei confronti di un 82enne ritenuto responsabile di violenza sessuale verso la nipote.… -