F1 GP Australia 2023 | accesa discussione tra Leclerc e Sainz dopo le qualifiche VIDEO

(Di sabato 1 aprile 2023)tra Carlose Charlesal termine delledel GP d’, terza tappa del mondiale di F1. I due piloti della Ferrari, rispettivamente quinto e settimo, si sono confrontati faccia a faccia dando vita a un battibecco. Non è dato saperlo dato che non si sente dalciò che si dicono i due, tuttavia è possibile che i due si siano confrontati in merito al Q3, conche già nell’intervista a Sky si era lamentato la presenza didavanti a lui per tutto il primo settore. Fortunatamente laè terminata con un chiarimento, come auspicabile tra compagni di squadra. Fatto sta che le difficoltà di quest’inizio di stagione per la Rossa si ...

Vi riportiamo gli highlights delle tre sessioni di qualifica valide per il Gran Premio d', terzo appuntamento del mondialedi Formula 1. Nonostante una RB19 non perfetta - a causa delle basse temperature e del warm - up delle gomme già morbide - Max Verstappen è riuscito a ...Complicato sabato di qualifiche per Charles Leclerc , solo settimo sul tracciato dell'Albert Park e costretto a partire dalla quarta fila nel GP d'di F1. Emblematico il team radio del monegasco, che ha detto: ' Run di m***a. Nessun giro di preparazione, la pioggia non c'è. Grazie mille a Carlos per il rimorchio. Ho un po' di ...Guarda anche GPGP, le qualifiche: pole di Verstappen

Terza pole position consecutiva in apertura di stagione per la Red Bull, con Max Verstappen che stampa il miglior tempo delle qualifiche a Melbourne e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Pr ...Nelle Qualifiche del GP di F1 d’Australia 2023, Mercedes è quasi riuscita ad ottenere i risultati a cui era abituata, ottenendo il secondo posto con Russell ed il terzo con Hamilton ...